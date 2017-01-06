Обама поздравил всех православных христиан с наступающим Рождеством

Президент США Барак Обама в пятницу поздравил всех православных христиан в мире с наступающим Рождеством.

«Мишель (супруга президента США — прим.) и я желаем счастливого Рождества православным христианам в Соединенных Штатах и во всем мире», — приводит ТАСС слова действующего американского лидера.

Барак Обама со своей супругой также выразили благодарность православным христианам за укрепление религиозных и общественных связей, а также неравнодушие к своим соседям.

«В это священное время мы празднуем рождение Иисуса Христа, выполняя заповедь любить друг друга так же, как он любил нас», — подчеркнул президент США.