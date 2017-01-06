Жертвами стрельбы в аэропорту Флориды стали пять человек

В зале выдачи багажа пассажирского терминала №2 международного аэропорта Форт-Лодердейл/Холливуд, расположенного на юге американского штата Флорида, произошел инцидент со стрельбой, передает CBS News.

Первые сообщения о ЧП появились в СМИ со ссылкой на бывшего пресс-секретаря Белого дома Ари Флейшера, который находится на месте событий. Он написал в Twitter, что в здании терминала слышны выстрелы, и люди разбегаются, пытаясь выбраться на улицу.

По предварительным данным, застрелены пять человек, ранены по меньшей мере девять. Некоторые СМИ сообщают об одном погибшем.

О личности стрелка ничего не известно. ABC News со ссылкой на очевидцев утверждает, что он задержан полицейскими. Sky News передает, что сведения о судьбе нападавшего поступают противоречивые: некоторые источники сообщили, что он был ликвидирован.