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Жертвами стрельбы в аэропорту Флориды стали пять человек

О выстрелах в здании аэропорта Форт-Лодердейл/Холливуд на юге Флориды сообщил экс-пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер

В зале выдачи багажа пассажирского терминала №2 международного аэропорта Форт-Лодердейл/Холливуд, расположенного на юге американского штата Флорида, произошел инцидент со стрельбой, передает CBS News.

Первые сообщения о ЧП появились в СМИ со ссылкой на бывшего пресс-секретаря Белого дома Ари Флейшера, который находится на месте событий. Он написал в Twitter, что в здании терминала слышны выстрелы, и люди разбегаются, пытаясь выбраться на улицу.

По предварительным данным, застрелены пять человек, ранены по меньшей мере девять. Некоторые СМИ сообщают об одном погибшем.

О личности стрелка ничего не известно. ABC News со ссылкой на очевидцев утверждает, что он задержан полицейскими. Sky News передает, что сведения о судьбе нападавшего поступают противоречивые: некоторые источники сообщили, что он был ликвидирован.

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Известия // пятница, 6 января 2017 года

Жертвами стрельбы в аэропорту Флориды стали пять человек

О выстрелах в здании аэропорта Форт-Лодердейл/Холливуд на юге Флориды сообщил экс-пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер

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