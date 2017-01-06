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Конгресс США утвердил победу Трампа на выборах президента

На торжественном заседании двух палат Конгресса звучали требования отменить итоги выборов из-за вмешательства в них России

Конгресс США утвердил итоги президентских выборов, победителем которых был признан республиканец Дональд Трамп, передает Reuters.

В ходе торжественного заседания обеих палат Конгресса, посвященного обсуждению итогов президентской гонки, поступили настоятельные предложения аннулировать победу Трампа на том основании, что в ход избирательного процесса якобы вмешивалась Россия.

В частности, такое предложение выдвинула одна из выборщиков от штата Массачусетс. «Люди в ужасе из-за российского вмешательства», — заявила она.

Вице-президент США Джо Байден, который председательствовал на торжественном заседании, отклонил это требование из-за его устного характера и напомнил, что все протесты должны оформляться письменно с заверениями конгрессменов от конкретного штата. После этого выборщице отключили микрофон.

Кроме того, на заседании прозвучал протест против якобы имевшего место в ходе выборов «масштабного подавления голосов» в ряде штатов США. Байден отклонил и это заявление на основании несоблюдения регламента.

В результате конгрессмены проголосовали за официальное утверждение итогов президентских выборов и, соответственно, утвердили победу Дональда Трампа.

Как ранее писали «Известия», сам Трамп назвал обвинения в адрес «российских хакеров», якобы связанных с властями РФ, «охотой на ведьм» из-за отсутствия каких-либо фактических доказательств их вмешательства в ход избирательного процесса в США.

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Известия // пятница, 6 января 2017 года

Конгресс США утвердил победу Трампа на выборах президента

На торжественном заседании двух палат Конгресса звучали требования отменить итоги выборов из-за вмешательства в них России

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