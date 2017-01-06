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СМИ узнали имя стрелка из аэропорта во Флориде

Источники в спецслужбах рассказали о задержанном мужчине, открывшем огонь по людям в терминале аэропорта Форт-Лодердейл

Американский сенатор Билл Нельсон со ссылкой на свои источники во Флориде назвал имя стрелка, убившего пятерых человек в аэропорту города Форт-Лодердейл. Предположительно мужчину зовут Эстебан Сантьяго, передает телеканал CNN. Это латиноамериканец примерно 35 лет.

По словам Нельсона, эту информацию он получил от сотрудников спецслужб, принимавших участие в спецоперации в аэропорту. Они сообщили, что при стрелке имелись военные документы — впрочем, пока не установлено, подлинные ли они.

Что касается мотивов стрелявшего, то на данный момент у правоохранительных органов есть две версии — психические проблемы задержанного и терроризм.

По последним данным, в результате стрельбы в зале выдачи багажа второго терминала аэропорта Форт-Лодердейл/Холливуд погибли пять человек, 13 получили ранения и были госпитализированы.

В СМИ появлялась информация о других стрелках и новых выстрелах уже после задержания Сантьяго. В настоящее время ее проверяют полицейские.

Как ранее сообщали «Известия», стрельба вызвала панику в терминале: находившиеся внутри люди ринулись бежать, пытаясь оказаться на улице. Из-за этого долгое время приводились разные данные о количестве погибших и пострадавших.

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Известия // пятница, 6 января 2017 года

СМИ узнали имя стрелка из аэропорта во Флориде

Источники в спецслужбах рассказали о задержанном мужчине, открывшем огонь по людям в терминале аэропорта Форт-Лодердейл

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