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Киберактивность РФ не сказалась на подсчете голосов в США: доклад

ЦРУ, ФБР и АНБ США обнародовали совместно подготовленный доклад о предполагаемом вмешательстве хакеров в ход президентских выборов

Фото: ТАСС/Timothy L. Hale via ZUMA Wire

Американские спецслужбы — Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство национальной безопасности (АНБ) — выпустили подготовленный общими усилиями доклад о влиянии «российских хакеров» на избирательный процесс в США и причастности к этому Кремля, передает Reuters.

Основной мыслью доклада является обвинение в адрес президента РФ Владимира Путина: он, как утверждает американская разведка, лично отдал приказ осуществить кибератаки в ходе предвыборной кампании в США.

В докладе говорится, что Россия «явно предпочитала» Дональда Трампа из кандидатов в президенты США и, соответственно, пыталась помешать его сопернице Хиллари Клинтон одержать победу и «принизить» ее.

Кроме того, авторы доклада утверждают, что Россия в своем стремлении повлиять на исход президентской гонки в США «использовала киберактивность» и «платила пользователям сетей». При этом они уверяют, что киберактивность РФ все равно никоим образом не сказалась на результатах выборов.

«Целями России было подорвать общественную веру в демократический процесс в США, очернить бывшего госсекретаря Клинтон и нанести вред ее способности быть избранной и потенциальному президентству», цитирует Bloomberg текст доклада.

Как ранее писали «Известия», избранный президент США Дональд Трамп накануне публикации доклада встретился с представителями спецслужб, проводивших расследование хакерских атак, и по итогам этой встречи заверил американцев, что его победа состоялась без помощи кибервзломщиков.

«В то время как Россия, Китай, другие страны, группы и лица постоянно пытаются взломать киберинфраструктуру наших госучреждений, предприятий и организаций, включая Национальный комитет Демократической партии, на исход выборов не было абсолютно никакого влияния, включая тот факт, что не было никакого вмешательства в машины для голосования».

Трамп также сообщил, что в ходе предвыборной гонки имела место хакерская атака на серверы Республиканской партии, но «хакеры не преуспели», поскольку наткнулись на сильную защиту.

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Известия // суббота, 7 января 2017 года

Киберактивность РФ не сказалась на подсчете голосов в США: доклад

Киберактивность РФ не сказалась на подсчете голосов в США: докладЦРУ, ФБР и АНБ США обнародовали совместно подготовленный доклад о предполагаемом вмешательстве хакеров в ход президентских выборов

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