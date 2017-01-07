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Суббота,
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Госдеп подтвердил соблюдение сирийского перемирия

С соответствующим заявлением выступил представитель ведомства Джон Кирби

Представитель американского внешнеполитического ведомства Джон Кирби заявил, что Госдепартамент США может подтвердить соблюдение перемирия в Сирии, передает Reuters.

«Мы в последние дни получали неоднозначные сообщения относительно того, насколько оно соблюдается, но это не сюрприз ни для кого», — констатировал Кирби.

По его словам, «в прошлом было сложно объявить перемирие и соблюдать его, потому что русские не соблюдали свои обязательства».

Кроме того, представитель Госдепа признал, что до их пор информация, поступающая из конкретных районов Сирии, вызывает определенные сомнения и подлежит перепроверке.

Ранее «Известия» сообщали, что покидающий свой пост глава Пентагона Эштон Картер обвинил президента РФ Владимира Путина в создании дискомфорта на мировом уровне. По словам Картера, из-за позиции российского лидера Вашингтону сложно выстраивать отношения с Москвой, в том числе и по вопросу мирного урегулирования ситуации в Сирии.

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Известия // суббота, 7 января 2017 года

Госдеп подтвердил соблюдение сирийского перемирия

С соответствующим заявлением выступил представитель ведомства Джон Кирби

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