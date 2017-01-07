Инфраструктуру для выборов в США признали «критически важной»

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США расширило понятие «критически важной инфраструктуры» страны на инфраструктуру, связанную с проведением выборов, передает Reuters.

Речь идет об оборудовании избирательных участков, всем необходимом для подсчета голосов и самих машинах для голосования.

Ранее американские власти сформировали список отраслей, где есть объекты «критически важной» инфраструктуры — в частности, электростанции и электрические сети. Правительство составило список мер по усиленной защите этих объектов, теперь ее получит и инфраструктура выборов.

Как уже сообщали «Известия», накануне был обнародован совместный доклад ЦРУ, АНБ и ФБР о вмешательстве России в избирательный процесс США посредством организации хакерских атак. Авторы доклада пришли к выводу, что лично президент РФ Владимир Путин отдавал хакерам приказ воздействовать на ход выборов главы Соединенных Штатов так, чтобы победу одержал республиканец Дональд Трамп. При этом, как говорится в докладе, киберактивность России не оказала никакого воздействия на подсчет голосов избирателей.