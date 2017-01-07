Израиль урезал взносы в ООН из-за резолюции о палестинских землях

Израиль объявил о своем решении урезать взносы в бюджет Организации объединенных наций (ООН) после того, как ее Совет безопасности принял резолюцию о запрете строительства израильских поселений на палестинских землях. Соответствующее сообщение появилось на странице израильской дипломатической миссии в ООН в Facebook.

Речь идет о сокращении взносов на $6 млн — эта сумма, по подсчетам израильской стороны, выделяется по линии ООН на финансирование «антиизраильских структур». В общей сложности Израиль выделяет организации около $11 млн в год.

«Израилю неразумно содержать подобные агентства», — пояснили в постоянном представительстве Израиля при ООН.

В сообщении дипмиссии говорится, что ООН следует «положить конец абсурдной реальности» с поддержкой структур, «единственная цель которых — подстрекательство и антиизраильская пропаганда».

Как сообщали «Известия», резолюция №2334, запрещающая поселенческую активность Израиля на палестинских территориях, была принята Совбезом ООН 23 декабря. Из членов совета 14 поддержали документ, а США, к которым Израиль обращался с просьбой заблокировать резолюцию, воздержались от голосования. После этого Тель-Авив ограничил свои отношения со странами, поддержавшими резолюцию. В частности, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил запланированный визит своего украинского коллеги.

Накануне Конгресс США осудил этот документ, однако заявление уже не играет фактической роли. Ранее с осуждением резолюции выступил избранный президент США Дональд Трамп, назвавший ее унижением для израильтян.