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Шестой этап ралли-рейда «Дакар» отменен из-за плохих погодных условий

После шторма трасса стала практически непригодной для гонки

Организаторы ралли-рейда «Дакар» отменили шестой этап гонки из-за шторма, сообщила пресс-служба соревнований.

«Шестой этап отменен из-за экстремальных погодных условий», — указано в сообщении организаторов ралли-марафона в Twitter.

Накануне в Боливии, где должна была пройти гонка, разразился шторм. Из-за ухудшения погодных условий трасса стала практически непригодной для гонки. На ней в то время находилась большая часть экипажей, но из-за шторма к ним было невозможно выслать спецтехнику.

Этап должен был состояться между городами Оруро и Ла-Пас, протяженность трассы - 786 км.

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Известия // суббота, 7 января 2017 года

Шестой этап ралли-рейда «Дакар» отменен из-за плохих погодных условий

После шторма трасса стала практически непригодной для гонки

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