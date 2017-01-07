Шестой этап ралли-рейда «Дакар» отменен из-за плохих погодных условий

Организаторы ралли-рейда «Дакар» отменили шестой этап гонки из-за шторма, сообщила пресс-служба соревнований.



«Шестой этап отменен из-за экстремальных погодных условий», — указано в сообщении организаторов ралли-марафона в Twitter.

Official announcement: Stage 6 is cancelled due to extreme climatic conditions. / La etapa 6 queda anulada debido al mal tiempo. #Dakar2017 pic.twitter.com/RWIN03HvYq — DAKAR RALLY (@dakar) 7 января 2017 г.

Накануне в Боливии, где должна была пройти гонка, разразился шторм. Из-за ухудшения погодных условий трасса стала практически непригодной для гонки. На ней в то время находилась большая часть экипажей, но из-за шторма к ним было невозможно выслать спецтехнику.

Этап должен был состояться между городами Оруро и Ла-Пас, протяженность трассы - 786 км.