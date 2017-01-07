Российский фильм «Викинг» собрал 1 млрд рублей за девять дней

Фильм Андрея Кравчука «Викинг» установил рекорд по кассовым сборам среди российских кинолент — картина собрала более 1 млрд рублей за девять дней проката.



Как сообщает в субботу портал «Кинобизнес сегодня».

«Уже на дневных сеансах взяла миллиардный рубеж историческая драма «Викинг». Произошло это на девятый день проката, что стало новым рекордом для российского кино», — указано в сообщении.

По данным портала за пятницу фильму удалось собрать 100 млн рублей, при этом общая сумма сборов достигла 1052 млн рублей. Кроме того, ожидается, что в выходные лента соберет около 200 млн рублей.

Фильму «Викинг» удалось побить рекорд картины Федора Бондарчука, чьи сборы превысили отметку в 1 млрд рублей через 11 дней после выхода ленты.