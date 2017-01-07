Число пострадавших при взрыве в Аазазе возросло до 110 человек

Число пострадавших при взрыве в центре города Аазаз на севере Сирии превысило сотню человек.

Как сообщает агентство Sputnik со ссылкой на собственные источники, в результате инцидента ранения получили 110 человек, еще 60 погибли.

Ранее сообщалось, что рядом со штабом судебного органа оппозиционной группировки «Ахрар аш-Шам» взорвался заминированный автомобиль.



Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

Video purported to be the aftermath of the #Azaz attack. Several sources reporting death toll has now risen #Syria pic.twitter.com/OAQjkgjABB — Sophie McNeill (@Sophiemcneill) 7 января 2017 г.