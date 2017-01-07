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Лыжник Устюгов финишировал вторым в шестом этапе «Тур де Ски»

Россиянин преодолел дистанцию 15 км за 40 минут 42,2 секунды

Российский лыжник Сергей Устюгов, лидирующий на протяжении пяти этапов гонки «Тур де Ски», пришел к финишу вторым в масс-старте на шестом этапе соревнований, который проходит в Италии.

Спортсмен сумел преодолеть дистанцию 15 км за 40 минут 42,2 секунды, отстав на 2,2 секунды от норвежца Мартина Йонсруда Сундбю (40 минут 40 секунд). Тройку лидеров замыкает финский лыжник Матти Хайккинен (40 минут 42,8 секунды).

Тем не менее в общем зачете перед финалом Сергей Устюгов опережает Мартина Йонсруда Сундбю на 1 минуту и 11,9 секунды.

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Известия // суббота, 7 января 2017 года

Лыжник Устюгов финишировал вторым в шестом этапе «Тур де Ски»

Россиянин преодолел дистанцию 15 км за 40 минут 42,2 секунды

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