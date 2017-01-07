Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидата на пост директора нацразведки. Им станет бывший сенатор от штата Индиана Дэниэл Коутс.

Об этом заявила команда республиканца.

«Я полностью уверен в том, что именно сенатор Дэн Коутс должен занять пост директора национальной разведки», – цитирует ТАСС Трампа.

Про самого Коутса известно, что он неоднократно делал антироссийские заявления.

Более того, экс-сенатора включили в санкционный список МИД РФ, в который вошли несколько чиновников и парламентариев США. Список был составлен в 2014 году в ответ на санкции по отношению к ряду российских граждан.

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