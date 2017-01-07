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Трамп выдвинул кандидата на пост директора нацразведки

Избранный президент США Дональд Трамп назначит человека из санкционного списка МИД РФ

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидата на пост директора нацразведки. Им станет бывший сенатор от штата Индиана Дэниэл Коутс.

Об этом заявила команда республиканца.

«Я полностью уверен в том, что именно сенатор Дэн Коутс должен занять пост директора национальной разведки», – цитирует ТАСС Трампа.

Про самого Коутса известно, что он неоднократно делал антироссийские заявления.

Более того, экс-сенатора включили в санкционный список МИД РФ, в который вошли несколько чиновников и парламентариев США. Список был составлен в 2014 году в ответ на санкции по отношению к ряду российских граждан.

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Известия // суббота, 7 января 2017 года

Трамп выдвинул кандидата на пост директора нацразведки

Избранный президент США Дональд Трамп назначит человека из санкционного списка МИД РФ

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