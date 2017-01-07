Избранный президент США Дональд Трамп назначит человека из санкционного списка МИД РФ
Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидата на пост директора нацразведки. Им станет бывший сенатор от штата Индиана Дэниэл Коутс.
Об этом заявила команда республиканца.
«Я полностью уверен в том, что именно сенатор Дэн Коутс должен занять пост директора национальной разведки», – цитирует ТАСС Трампа.
Про самого Коутса известно, что он неоднократно делал антироссийские заявления.
Более того, экс-сенатора включили в санкционный список МИД РФ, в который вошли несколько чиновников и парламентариев США. Список был составлен в 2014 году в ответ на санкции по отношению к ряду российских граждан.
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