Госдеп США вывозит из Гамбии родственников дипломатов на фоне политического кризиса в стране

Об этом заявило агентство Ассошиэйтед Пресс.

«Те, кто решил остаться, должны быть готовы к возможному ухудшению ситуации с безопасностью», – цитирует «РИА Новости» сообщение внешнеполитического ведомства.

Более того, Госдеп официально предупредил всех американских граждан, находящихся в Гамбии о том, что пребывание в этой стране стало небезопасным.

Ранее президент Гамбии Джамме проиграл выборы, но отказался признавать их результаты, заявив, что оспорит результаты голосования в Верховном суде, который сам и назначит.