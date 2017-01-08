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Керри раскритиковал способ Трампа общаться по международным вопросам

Госсекретарь США Джон Керри не считает, что страничка в Twitter позволяет адекватно вести внешнюю политику

Госсекретарь США Джон Керри раскритиковал способ американского избранного президента Дональда Трампа общаться по международным вопросам на своей страничке в Twitter.

Об этом заявил телеканал ABC News.

«Не думаю, что 140 символов позволяют вам адекватно справляться со сложными выборами, которые мы предпринимаем», – процитировали «РИА Новости» главу внешнеполитического ведомства США.

При этом он оговорился, что не делает заявления о международной политике Трампа.

Дипломат выразил надежду, что внешняя политика страны будет вестись другими формами коммуникации.

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Известия // воскресенье, 8 января 2017 года

Керри раскритиковал способ Трампа общаться по международным вопросам

Госсекретарь США Джон Керри не считает, что страничка в Twitter позволяет адекватно вести внешнюю политику

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