СК завел дело после гибели 12-летнего мальчика в Москве

Следственный комитет (СК) завел дело после гибели 12-летнего мальчика, упавшего с крыши жилого дома в Москве.

Об этом заявили в пресс-службе правоохранительных органов.

«По результатам проведенной доследственной проверки… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства)», – цитирует «Интерфакс» документ.

Ранее сообщалось, что 12-летний мальчик был найден мертвым, предположительно в результате падения с большой высоты на востоке столицы. После опроса родителей и очевидцев СК принял решение о возбуждении уголовного дела.

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