Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
8 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

СК завел дело после гибели 12-летнего мальчика в Москве

Отрабатывается версия о доведении до самоубийства

Следственный комитет (СК) завел дело после гибели 12-летнего мальчика, упавшего с крыши жилого дома в Москве.

Об этом заявили в пресс-службе правоохранительных органов.

«По результатам проведенной доследственной проверки… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства)», – цитирует «Интерфакс» документ.

Ранее сообщалось, что 12-летний мальчик был найден мертвым, предположительно в результате падения с большой высоты на востоке столицы. После опроса родителей и очевидцев СК принял решение о возбуждении уголовного дела.

Читайте также: Ребенок сорвался с крыши в Москве и погиб

Известия // воскресенье, 8 января 2017 года

СК завел дело после гибели 12-летнего мальчика в Москве

Отрабатывается версия о доведении до самоубийства

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Погудин

певец

Все мнения

Мнение

Карина Михайлова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Наталья Кувшинова

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Никас Сафронов

художник

Все мнения

Мнение

Михаил Хорс

психолог

Все мнения

Мнение

Андрей Подольский

психолог

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке