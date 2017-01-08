Прокуратура во Флориде предъявила обвинения стрелку в Форт-Лодердейле.

Об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

Мужчину может ждать смертная казнь за преднамеренное убийство.

Ранее сообщалось, что бывший военнослужащий Сантьяго прибыл во Флориду на самолете и провез оружие в багаже. Там, в аэропорту Форт-Лодердейла он открыл огонь по толпе, убив пятерых и ранив восемь человек, сообщает ТАСС.

Позже злоумышленника схватили и суд отказал ему в возможности выйти под залог.