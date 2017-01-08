Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
8 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Прокуратура во Флориде предъявила обвинения стрелку в Форт-Лодердейле

Эстебан Сантьяго спланировал нападение в ходе которого были убиты пять человек

Прокуратура во Флориде предъявила обвинения стрелку в Форт-Лодердейле.

Об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

Мужчину может ждать смертная казнь за преднамеренное убийство.

Ранее сообщалось, что бывший военнослужащий Сантьяго прибыл во Флориду на самолете и провез оружие в багаже. Там, в аэропорту Форт-Лодердейла он открыл огонь по толпе, убив пятерых и ранив восемь человек, сообщает ТАСС.

Позже злоумышленника схватили и суд отказал ему в возможности выйти под залог.

Известия // воскресенье, 8 января 2017 года

Прокуратура во Флориде предъявила обвинения стрелку в Форт-Лодердейле

Эстебан Сантьяго спланировал нападение в ходе которого были убиты пять человек

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Погудин

певец

Все мнения

Мнение

Карина Михайлова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Наталья Кувшинова

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Никас Сафронов

художник

Все мнения

Мнение

Михаил Хорс

психолог

Все мнения

Мнение

Андрей Подольский

психолог

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке