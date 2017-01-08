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Отключение электричества в Турции связали с кибератаками США

Министр энергетики и природных ресурсов страны Берат Албайрак считает, что массовые аварии вызваны происками врагов

Отключение электричества в Турции связали с кибератаками США.

Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Берат Албайрак.

«В течение последних дней министерство энергетики подверглось ряду мощных кибератак, нанесенных с территории США», - цитирует его ТАСС.

Именно так он объяснил многочисленные перебои с электроснабжением.

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Известия // воскресенье, 8 января 2017 года

Отключение электричества в Турции связали с кибератаками США

Министр энергетики и природных ресурсов страны Берат Албайрак считает, что массовые аварии вызваны происками врагов

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