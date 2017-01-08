Министр энергетики и природных ресурсов страны Берат Албайрак считает, что массовые аварии вызваны происками врагов
Отключение электричества в Турции связали с кибератаками США.
Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Берат Албайрак.
«В течение последних дней министерство энергетики подверглось ряду мощных кибератак, нанесенных с территории США», - цитирует его ТАСС.
Именно так он объяснил многочисленные перебои с электроснабжением.
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