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Воскресенье,
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Бежавший северокорейский дипломат рассказал о ядерных планах КНДР

По его словам, разработка межконтинентальной баллистической ракеты, которая сможет долететь до США, может закончиться к концу 2017 — началу 2018 года

Бывший северокорейский дипломат, бежавший в 2016 году в Южную Корею из Великобритании, Тхэ Ён Хо рассказал, что руководство КНДР поставило цель завершить разработку межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и подходящих для них ядерных боеголовок к концу 2017 — началу 2018 года.

«Северная Корея поставила перед собой цель создать уменьшенные ядерные заряды, которые можно будет разместить в ракетах, способных достичь США», — цитирует сбежавшего дипломата южнокорейское агентство «Ренхап».

Таким образом, он подтвердил информацию, ранее озвученную лидером КНДР Ким Чен Ыном во время новогоднего обращения к нации. Тогда северокорейский лидер заявил, что его страна достигла завершающей стадии в создании МБР

Эксперты предполагают, что предполагаемый испытательный пуск МБР может быть приурочен к 8 января — дню рождения Ким Че Ына.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР неспособна создать МБР, которая будет способна достигнуть берегов Америки. Он заверил, что не допустит этого.

Напомним, в 2016 году Пхеньян провел два ядерных испытания, несмотря на протесты со стороны Совбеза ООН.

Известия // воскресенье, 8 января 2017 года

Бежавший северокорейский дипломат рассказал о ядерных планах КНДР

По его словам, разработка межконтинентальной баллистической ракеты, которая сможет долететь до США, может закончиться к концу 2017 — началу 2018 года

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