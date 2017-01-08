Глава UKAD потребовал отстранить РФ от Олимпийских игр в Пхенчхане

Глава антидопингового агентства Великобритании (UKAD) Дэвид Кенворти потребовал отстранить сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года, которые должны состояться в южнокорейском городе Пхенчхан.



«Я думаю, что они должны были быть отстранены от Олимпиады еще летом. IPC (Международный паралимпийский комитет) поступил правильно — они отстранили Россию, а МОК сделал полную гадость», — сказал Кенворти, добавив, что в данном вопросе «слишком много политики», и это проблема.



Он также считает, что проделанная Россией операция «невероятней, чем роман о Джеймсе Бонде, и это унижает весь спорт», передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на британские СМИ.



9 декабря была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном. В документе Россия обвиняется в наличии государственной системы поддержки допинга, в которой якобы замешаны около тысячи российских спортсменов, тренеров и чиновников.



МОК, несмотря на призыв WADA, не отстранил РФ от участия в Олимпийских играх в Рио. При этом IPC запретил россиянам участвовать в летней Паралимпиаде-2016.



Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

