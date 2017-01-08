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Западные СМИ отвели России ведущую роль в сирийском урегулировании

В статье агентства Associated Press подчеркивается, что США остается лишь наблюдать

В процессе урегулирования конфликта в Сирии США утратили лидерство и стали наблюдателем, уступив ведущую роль России.

Как говорится в материале агентства Associated Press, Вашингтон уязвленный тем, что «кровопролитие в Сирии не удается прекратить уже несколько лет», теперь стали сторонним наблюдателем конфликта.

По мнению автора статьи, Госдеп продолжает время от времени проводить переговоры с Россией, Турцией  и арабскими странами. Но администрация действующего президента США Барака Обамы даже не пытается играть какую-то решающую роль в мирном процессе.

«Лидерство перешло к России и, в меньшей степени, к Турции и Ирану, — указывает автор. — Россия после того, как она помогла сирийским военным вытеснить последних мятежников из города Алеппо в прошлом месяце, позиционирует себя как миротворца».

В статье констатируется, что на данный момент дипломаты США остерегаются делать какие-либо шаги без участия администрации избранного президента Дональда Трампа, передает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил о договоренности с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по предложению конфликтующим сторонам в Сирии продолжить диалог на новой площадке в Астане.

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Известия // воскресенье, 8 января 2017 года

Западные СМИ отвели России ведущую роль в сирийском урегулировании

В статье агентства Associated Press подчеркивается, что США остается лишь наблюдать

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