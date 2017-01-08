В ФРГ неизвестный, вооруженный ножом, напал на полицейский участок

Немецкие правоохранители застрелили мужчину, который ворвался в полицейских участок с ножом и пытался напасть на стражей порядка.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на немецкие СМИ, инцидент произошел в городе Дуйсбург (земля Северный Рейн-Вестфалия) на западе Германии.

Отмечается, что, прежде чем напасть на полицейских, злоумышленник порезал ножом одного человека в квартире, расположенной на улице Бергхайм, и еще одного на улице. После этого он попытался ранить дежурного правоохранителя и был застрелен.

Известно, что один из раненых был госпитализирован в клинику в тяжелом состоянии.



Следователи изучают все обстоятельства произошедшего. Мотивы нападавшего неизвестны.

