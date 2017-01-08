Крым начал получать газ из Краснодарского края по новому газопроводу

Бывший первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет рассказал, что в рамках пуско-наладочных работ началась поставка газа по новому газопроводу из Краснодарского края на полуостров.



Он подчеркнул, что совсем скоро газопровод будет переведен на штатный режим работы.

«Газа достаточно, давления достаточно, поэтому думаю, что в ближайшее время, в сжатые сроки, «Стройгазмонтаж» закончит пуско-наладочные работы», — цитирует слова Шеремета агентство «РИА Новости».



Чиновник отметил, что введенные ранее графики ограничения подачи газа на крупных промышленных предприятиях республики уже практически не применяются.

Напомним, в конце 2016 года президент РФ Владимир Путин дал старт подаче «голубого топлива» на полуостров из материковой части страны.



Протяженность газопровода Краснодарский край-Крым составляет 358,7 км. О завершении строительных работ Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции 23 декабря. После запуска подачи газа на полуострове также начнется строительство двух электростанций мощностью 470 МВт каждая.