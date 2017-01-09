Валерий Брагин: «Все мои команды имели главное — характер»

В субботу вечером молодежная сборная России прилетела в Москву из Канады, где завоевала бронзовые медали чемпионата мира. Как и год назад, подопечные Валерия Брагина вновь оказались в числе призеров одного из самых престижных хоккейных турниров. Для самого 60-летнего специалиста эта медаль стала уже пятой за два пришествия на пост главного тренера «молодежки» (ранее он выиграл золото МЧМ-2011 и серебро — в 2012, 2015 и 2016 годах). После прилета в Шереметьево главный тренер «молодежки» дал интервью «Известиям», в котором рассказал, чем для него нынешняя медаль отличается от предыдущих, трудностях бронзового матча со Швецией и отличительной особенности своих игроков.

— Прошедший МЧМ оказался сильнее предыдущих?

— Молодежный чемпионат мира в спортивном плане всегда оказывается на очень высоком уровне. Сейчас ситуация не изменилась — мои ожидания от турнира в Канаде полностью оправдались. Практически ни одного проходного матча, малейшая недоработка может создать проблемы любому участнику. Но и для меня лично, и для сборной России это был самый трудный турнир — отдали все силы на подготовку наших хоккеистов. Повышать свой уровень пришлось уже по ходу группового турнира.

— Что стало для вас необычным в этот раз?

— По сравнению с прошлыми турнирами — то, что было между поражением от США в полуфинале и матчем за третье место со Швецией. Это был мой первый матч за третье место. Раньше мы если проигрывали, то в финале, и сразу отправлялись домой. А тут было непонятно, как настраивать ребят после обидного проигрыша американцам. Сейчас много говорят о том, что кто-то не разобрался с правилами серии буллитов, что якобы Самсонов потерял концентрацию после третьего броска. Ничего такого не было — мы все прекрасно знали, по каким правилам будут играться буллиты. Но вообще я считаю, что серия буллитов на таких турнирах устарела. Как и матчи за третье место. Я бы дал бронзовые медали и нам, и шведам. И всё. А так и нам, и им было тяжело собираться после полуфиналов. Спасибо ребятам, что отреагировали правильно и показали себя в последней игре.

— Год назад четвертьфинал с Данией едва не обернулся для вашей команды фиаско — Россия спаслась от поражения лишь за 44 секунды до конца основного времени. Сейчас же внешне всё прошло спокойно…

— Всё обманчиво. Возможно, итоговый счет и первый период заставили тех, кто смотрел игру по телевизору, поверить в то, что всё нам далось малой кровью. Но, по сути, датчане «отпустили» нас только в середине третьего периода, а до этого долго оставался не самый надежный счет 2:0 в нашу пользу, у нас было несколько удалений… В общем, было не легче, чем в прошлом году. И я благодарен хоккеистам, что они отнеслись к этому матчу и этому сопернику со всей серьезностью. Ребята молодцы! Капризов и Полунин прекрасно донесли до команды, что это будет непростой матч. Рад, что в плане тактики и игры они ответственно подошли к этому противостоянию. Из прошлогодних проблем мы извлекли правильные уроки.

— Не чужая вам Дания в хоккейном плане недавно считалась «страной третьего мира», а сейчас ее «молодежка» второй год подряд выходит в четвертьфинал ЧМ. Эта сборная надолго закрепилась в обойме лучших?

— Я думаю, да. Они вошли в число лучших не на один-два года. Сборная Дании — это серьезный соперник для любой команды. Они правильно играют тактически. Я очень рад за их главного тренера — своего хорошего знакомого Олафа Эллера (выступал с Брагиным за клуб «Редовре». — «Известия»). В плане постановки игры, игровой дисциплины, изучения сильных и слабых сторон соперников он работает великолепно. Датчане — одна из самых обученных команд на моей памяти за все чемпионаты мира, на которых мне доводилось работать. Все сильные стороны, которые принято отмечать у Финляндии, теперь есть у Дании. И она создаст всем еще немало проблем.

— Игроки сегодняшней российской «молодежки» сильно отличаются от ваших команд времен Артемия Панарина, Евгения Кузнецова и Наиля Якупова?

— Нет. У меня все хоккеисты, игравшие и в тех сборных, и в нынешней, имели самое главное — характер. Я очень рад за наших нынешних лидеров, доказавших свой статус. Золото 2011 года — это Тарасенко, Кузнецов, Панарин, Зайцев, Орлов. Сейчас они играют на высоком уровне в НХЛ. Желаю Капризову, Самсонову, Сергачеву, Рыкову и другим ребятам развиваться правильно и повторить успехи своих предшественников.

— У вас есть желание снова попробовать себя в клубе?

— Ну а как же? У меня всегда амбиции есть. Поэтому загадывать ничего не будем, но посмотрим, что принесет ближайшее будущее.

— Вам часто достается от семьи за то, что они отмечают Новый год без вас?

— Видите, как жена на меня смотрит (поворачивается в сторону стоящей рядом супруги). Тут и слов не нужно, чтобы на ваш вопрос ответить.

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