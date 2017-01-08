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Воскресенье,
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Бойцов Росгвардии снабдят автоматом АДС, стреляющим под водой

Новое вооружение силовики получат в следующем году

Фото: сайт Национальной гвардии Российской Федерации/rosgvard.ru

Бойцы Вооруженных сил России, а также служащие Росгвардии с 2018 года получат новые автоматы, приспособленные для ведения огня под водой и на суше.

Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на директора Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия Алексея Сорокина.

«Есть контракты уже, заказы со стороны Минобороны РФ, ФСБ РФ, Росгвардии и МВД. Со следующего года уже будет организовано серийное производство», — сказал он, отметив, что, для того чтобы поменять режим стрельбы в другой среде, нужен минимальный набор манипуляций.

По его словам, речь идет не о принципиально новом оружии, а о модификации двухсредного автомата (АДС). В его конструкцию внесены изменения, связанные с эргономикой. Так, на старом образце при переходе земля–вода необходимо было снимать ряд деталей, и бойцу надо было где-то у себя их хранить.

В новой версии АДС все регулировки несъемные. Переход на специальный патрон осуществляется простой заменой магазина.

Ранее «Известия» писали, что новейшее изделие, разработанное и выпускающееся тульским конструкторским бюро приборостроения (КБП), одинаково эффективно поражает цели как под водой, так и на суше. В отличие от зарубежного и российского подводного оружия, стреляющего игольчатыми патронами, которые устойчивы в воде, но на поверхности начинают отклоняться от траектории, уникальные боеприпасы АДС сохраняют точность в двух средах.

Более подробно читайте в материале:

Боевые пловцы получили двухсредный автомат с уникальными боеприпасами

Известия // воскресенье, 8 января 2017 года

Бойцов Росгвардии снабдят автоматом АДС, стреляющим под водой

Бойцов Росгвардии снабдят автоматом АДС, стреляющим под водойНовое вооружение силовики получат в следующем году

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