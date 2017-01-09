Платформа для продвижения ценностей

Созданная по итогам Второй мировой войны Организация Объединенных Наций учла негативный опыт своей предшественницы — Лиги Наций. В ходе Второй мировой войны была проведена целая серия международных конференций, встреч, на которых в том числе рассматривались и вопросы создания ООН. Разумеется, над будущим Организации Объединенных Наций, в частности над ее уставом, работали державы-победительницы — СССР, США, Англия. Активное участие с нашей стороны принимали известные профессора международного права С.Б. Крылов и В.Н. Дурденевский. Мне довелось слушать интересные воспоминания о работе над Уставом ООН во время учебы в Московском государственном институте международных отношений.

Устав ООН подписан 26 июня 1945 года в Сан-Франциско от имени СССР известнейшим советским дипломатом А.А. Громыко. Впервые в мировой истории в этом документе была подчеркнута решимость избавить грядущие поколения от бедствий войны и утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, а также содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни людей.

Безусловным выдающимся вкладом в дело мира стали цели и принципы, отраженные в Уставе ООН: развитие дружественных отношений между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов, а также международное сотрудничество в разрешении международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера.

Организация Объединенных Наций сегодня — многоуровневая система, которая включает в себя шесть главных органов. Разумеется, основополагающая роль в поддержании международного мира и безопасности возложена на Совет Безопасности ООН. Все члены ООН, а сегодня это 193 государства, обязаны выполнять решения СБ ООН.

В последние годы идут многочисленные обсуждения вопроса о необходимости реформы ООН, и наиболее острые — вокруг Совета Безопасности ООН, который был задуман державами — победительницами во Второй мировой войне в качестве механизма согласования позиций между ключевыми международным игроками. Безусловно, ООН должна учитывать реалии сегодняшнего мира, которые контрастируют с реалиями 1945 года, и прежде всего появление новых центров силы и влияния. Следует заметить, что в подходах различных государств сохраняется существенное расхождение по данной проблеме. В этой связи необходимо искать широкий консенсус всех государств — членов организации.

Ориентиром по-прежнему должна являться задача придания Совету Безопасности более представительного характера, но без ущерба для его эффективности. Важно отметить, что с идеями ограничения права вето «пятерки» постоянных членов согласиться никак нельзя. Это означало бы отход от закрепленного в уставе принципа единогласия постоянных членов, который является краеугольным камнем всей ооновской архитектуры, системы сдержек и противовесов. Право вето — не привилегия, а гарантия сбалансированности принимаемых решений.

Штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке. Помимо зданий в Нью-Йорке ООН располагает региональными штаб-квартирами в Женеве, Вене, Найроби, не говоря уже о региональных экономических комиссиях и иных представительствах ООН, которые находятся во многих странах, включая Россию. Вопрос о размещении штаб-квартиры организации решался в течение довольно длительного периода с момента ее образования 24 октября 1945 года. Первоначально здания у Организации Объединенных Наций не было. Первые заседания Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН прошли в Лондоне. Там Генеральной Ассамблеей и было принято решение о временном размещении ООН недалеко от Нью-Йорка, в местечке Лейк Саксес. И только в конце 1946 года Генеральная Ассамблея приняла решение о строительстве постоянной штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Это предложение тогда выдвинули США. Советский Союз его поддержал, против проголосовали, в частности, Франция, Великобритания и Нидерланды. Как мы знаем, из 50 представленных проектов комплекса ООН остановились на идее Ле Корбюзье. И действительно, к моменту завершения строительства штаб-квартира ООН являла образец современного архитектурного дизайна, умело сочетающего разнообразие стилей. Официальное открытие штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке состоялось 9 января 1951 года.

ООН сегодня — не только комплекс зданий, но и широкая развитая инфраструктура, специализированные учреждения (ЮНЕСКО, ВОЗ и многие другие), а также фонды и программы. ООН — это около 61 тыс. человек. Деятельность ООН охватывает весь спектр вопросов и проблем, с которыми сталкивается человечество. Несмотря на радикальные перемены в мире, Организация Объединенных Наций за семь десятилетий убедительно доказала свою востребованность, в том числе как платформа для продвижения ценностей равноправного партнерства, уверенно утвердилась в качестве действенного инструмента урегулирования региональных конфликтов, проведения многочисленных операций по поддержанию мира, реагирования на глобальные вызовы, включая терроризм, организованную преступность, наркоугрозу и многое другое.

Автор — председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии, заместитель руководителя Общественной палаты, бывший заместитель Генерального секретаря ООН