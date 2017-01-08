В Приморье запущена уникальная программа переселения леопардов

С начала года в Приморском крае стартовала государственная программа переселения леопардов. Ученые считают ее уникальной, поскольку, как предполагается, она поможет сохранить и увеличить популяцию животных, занесенных в Красную книгу.

Как уточняет ИА UssurMedia, сейчас в регионе насчитывается около 80 особей этого хищника. Однако все они живут на узкой полоске Южного Приморья, между морем и Китаем.



Планируется перевезти часть из них в центральные районы края, которые считаются более комфортными для леопардов.



По словам представителя амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Павла Фоменко, животных поместят в вольеры. Затем их начнут адаптировать к новым условиям. В частности, к ним будут подпускаться только характерные для определенной климатической зоны копытные животные. После этого будет решаться вопрос с переселением в центральные районы Приморья.

Ученые, ведущие этот эксперимент, ссылаются на положительный итог подобной программы на Кавказе.



Летом в дикую природу из специального центра восстановления были выпущены три переднеазиатских леопарда. К настоящему моменту они уже самостоятельно охотятся в горах.