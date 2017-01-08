IBSF сняла временное отстранение с четырех скелетонистов из России

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение об отмене временного отстранения от соревнований четырех российских скeлeтoниcтoв: Елены Никитиной, Марии Орловой, Ольги Пoтылицинoй и Александра Третьякова.



Как сообщает пресс-служба IBSF, комиссия признала, что не располагает достаточными доказательствами применения допинга российскими спортсменами, поэтому им разрешено участвовать в соревнованиях пока не будет доказано обратного.



Также в заявлении федерации говорится, что информация из второй части доклада главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена дает повод начать расследование совместно с Международным олимпийским комитетом (МОК) о роли спортсменов в фальсификации или попытках фальсификации допинг-проб.



Напомним, четырех российских скелетонистов отстранили от соревнований под эгидой IBSF в конце декабря. Спортсменов заподозрили в применении запрещенных препаратов во время зимних Олимпийских игр в Сочи.

Напомним, Россию в скелетоне на Олимпиаде-2014 представляли Александр Третьяков, который завоевал золото и Елена Никитина, ставшая бронзовым призером. Кроме них в Играх участвовали еще четыре российских скелетониста — Ольга Потылицына, Мария Орлова, Сергей Чудинов и Никита Трегубов.



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