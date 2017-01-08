Устюгов стал вторым представителем России, выигравшим «Тур де Ски»

24-летний российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем многодневки «Тур де Ски», выиграв гонку преследования, которая по традиции проходила в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Он не дал догнать себя норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю и показал лучшее время на заключительном седьмом этапе лыжной многодневки. Третье место занял представитель Швейцарии Дарио Колонья.



Стоит отметить, что Устюгов выиграл шесть из семи этапов «Тур де Ски». Накануне он финишировал вторым в масс-старте классическим стилем на дистанции 15 км, где уступил лишь Сундбю.



Сергей Устюгов стал вторым представителем России, выигравшим престижную лыжную многодневку. В 2013 году это удалось Александру Легкову.



Впервые гонка «Тур де Ски» была проведена в 2007 году. Соревнование является частью Кубка мира и состоит из восьми этапов (в этом году их было семь), которые включают в себя масс-старты, гонки преследования и гонки с раздельным стартом, которые бегутся как классическим стилем, так и свободным. В общей сложности женщины преодолевают 60 км, мужчины — 102.



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