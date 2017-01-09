Устюгов одержал главную спортивную победу рождественских каникул

Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку преследования в итальянском Валь-ди-Фьемме и стал победителем многодневной гонки «Тур де Ски»-2017. Результат 24-летнего лыжника на финальном этапе (9 км, свободный стиль) составил 30 минут 27,7 секунды. Таким образом, наш спортсмен выиграл шесть этапов «Тур де Ски» из семи, переписав свой же мировой рекорд по количеству побед (пять) в ходе одной многодневки. Второе место в общем зачете занял знаменитый норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, третьим стал трехкратный олимпийский чемпион швейцарец Дарио Колонья.



Победу Устюгова прокомментировал бывший главный тренер женской и мужской сборных России Александр Грушин.

— Я очень рад за Сергея, — заявил «Известиям» Александр Грушин. — Он показал феноменальный результат, выиграв шесть гонок из семи. Беспрецедентный показатель. Теперь даже затрудняюсь сказать, когда и кто такое повторит. Возможно, тот же Сундбю сможет, но в целом это маловероятно. Такие достижения — «штучные». Если в ближайшие годы FIS изменит формат «Тур де Ски», то превзойти Сергея будет невозможно.



Специалист, за время тренерской работы подготовивший 15 олимпийских чемпионов и 24 чемпиона мира по лыжным гонкам, не исключает, что теперь Устюгов может претендовать на победу и в общем зачете Кубка мира.



— Не знаком с системой подготовки, по которой работает Устюгов, но предполагаю, что Сергей сейчас на пике формы, — добавил Александр Грушин. — Сумеет ли он ее удержать на достаточно долгом временном отрезке — вопрос к его личному тренеру. Если получится продержаться в таком состоянии хотя бы месяц — честь и хвала! Можно будет и за Кубок мира побороться. Шансы на это теперь есть.

Другие российские лыжники оказались за пределами первой десятки: Александр Бессмертных стал 13-м (+5.14,1), Андрей Ларьков — 22-м (+8.02,3), Андрей Мельниченко — 27-м (+10.01,1), Петр Седов — 29-м (+10,14,8), а Эмиль Вокуев занял 36-е место (+12.18,0).



Стоит отметить, что Сергей Устюгов стал вторым в истории представителем нашей страны, выигравшим «Тур де Ски». В 2013 году это удалось олимпийскому чемпиону Игр-2014 Александру Легкову.



Сергей Устюгов родился 8 апреля 1992 года в поселке городского типа Междуреченский Ханты-Мансийского автономного округа. В детстве Сергей занимался боксом и биатлоном, но окончательный выбор сделал в пользу лыж. Первым тренером спортсмена стал Иван Брагин.



Сергей Устюгов попал в основную сборную России благодаря успешному выступлению на юниорском чемпионате мира 2011 года в эстонском Отепя, где он выиграл спринт и помог российской команде завоевать серебро в эстафете. В феврале 2011 года Сергей в составе эстафетной четверки занял десятое место на этапе Кубка мира в Рыбинске.

В сезоне-2011/12 Устюгов вновь сосредоточился на выступлениях в юниорских турнирах. На чемпионате мира в турецком Эрзуруме Сергей выиграл все четыре старта, в которых участвовал. С января 2013 года лыжник регулярно выступал на этапах Кубка мира в составе сборной России. Устюгов был включен в сборную на чемпионат мира 2013 года в итальянском Валь-ди-Фьемме и помог команде завоевать бронзовую медаль в эстафетной гонке, успешно проведя заключительный этап.

Выступление Устюгова на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, куда он отправлялся в ранге фаворита, было признано неудачным — в личном спринте лыжник стал лишь пятым.

В январе 2015 года вместе с Алексеем Петуховым Сергей победил в командном спринте на этапе Кубка мира в Отепя. На этапе в Рыбинске он занял второе место в спринте свободным стилем и третье в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем. По итогам «Тур де Ски» 2016 года Устюгов стал третьим. Затем на этапе Кубка мира в Нове-Место выиграл серебро и бронзу на дистанции 15 км свободным стилем и в эстафете соответственно. В феврале 2016 года на этапе Кубка мира в шведском Фалуне он выиграл масс-старт на 15 км свободным стилем.

Впервые «Тур де Ски» была проведена в сезоне-2006/07. За 11 лет престижная многодневка стала любимым соревнованием болельщиков в новогодние праздники. Чаще всех — трижды — тур выигрывал Дарио Колонья, у женщин четыре титула у Юстины Ковальчик из Польши. Три раза в 2014–2016 годах побеждал в общем зачете тура Сундбю, однако его результат 2015 года был аннулирован из-за нарушений антидопинговых правил, а победа отдана его соотечественнику Петтеру Нортугу.