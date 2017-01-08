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24 нарушения режима тишины в Сирии зафиксировано за сутки

Российский центр по примирению враждующих сторон также сообщил еще о двух поселениях в Латакии, которые присоединились к перемирию в САР

Россия и Турция за сутки зафиксировали 24 нарушения режима прекращения огня в Сирии.

Как сообщает пресс-служба российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии, российская часть представительства зафиксировала шесть нарушений в провинциях: Латакия — три, Хама — два, Алеппо — одно.

В свою очередь, турецкая часть сообщила о 18 нарушениях в провинциях: Дамаск — четыре, Хама — четыре, Идлиб — четыре, Алеппо — три, Хомс — два, Деръаа — одно.

Кроме того, в Минобороны РФ информировали, что  за сутки еще два населенных пункта присоединились к процессу примирения. Речь идет о поселениях Саферкия и Дейруна в провинции Латакия.

Таким образом, общее число населенных пунктов, присоединившихся к режиму прекращения огня в Сирии, составило 1095.

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Известия // воскресенье, 8 января 2017 года

24 нарушения режима тишины в Сирии зафиксировано за сутки

Российский центр по примирению враждующих сторон также сообщил еще о двух поселениях в Латакии, которые присоединились к перемирию в САР

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