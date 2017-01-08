24 нарушения режима тишины в Сирии зафиксировано за сутки

Россия и Турция за сутки зафиксировали 24 нарушения режима прекращения огня в Сирии.



Как сообщает пресс-служба российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии, российская часть представительства зафиксировала шесть нарушений в провинциях: Латакия — три, Хама — два, Алеппо — одно.



В свою очередь, турецкая часть сообщила о 18 нарушениях в провинциях: Дамаск — четыре, Хама — четыре, Идлиб — четыре, Алеппо — три, Хомс — два, Деръаа — одно.



Кроме того, в Минобороны РФ информировали, что за сутки еще два населенных пункта присоединились к процессу примирения. Речь идет о поселениях Саферкия и Дейруна в провинции Латакия.



Таким образом, общее число населенных пунктов, присоединившихся к режиму прекращения огня в Сирии, составило 1095.

