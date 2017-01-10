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Куда не приводят мечты

Райан Гослинг и Эмма Стоун танцуют и поют в лучшем киномюзикле последних лет

Фото: Black Label Media

В российский прокат выходит «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла — на редкость умный и смешной мюзикл об «американской мечте» с Райаном Гослингом и Эммой Стоун в главных ролях.

Про Лос-Анджелес говорят: «Город, где сбываются мечты», хотя правильнее было бы — «город, куда едут за мечтой». Миа (Эмма Стоун) приехала в Калифорнию, чтобы стать актрисой, но пока подает кофе в заведении недалеко от киностудии и ждет звонка от кастинг-директора. Телефон изо дня в день молчит. Себастьян (Райан Гослинг) — злой на язык, высокомерный музыкант. Его мечта — открыть свой бар, где бы звучал настоящий, бескомпромиссный джаз. В ожидании перемен он играет какую-то пошлятину в дорогих ресторанах и на вечеринках у бассейна.

В Лос-Анджелесе живут миллионы таких же бедолаг, как Миа и Себ, но судьба не зря постоянно сталкивает вместе именно этих двоих. Ведь как только они оказываются рядом, начинает звучать музыка...

Этот фильм о несбыточных мечтах поначалу сам казался такой же несбыточной мечтой. Дэмьен Шазелл, бывший джазовый музыкант и начинающий режиссер, придумал «Ла-Ла Ленд» еще в 2010 году вместе со своим однокашником по Гарварду, композитором Джастином Гурвичом. Тогда ни одна компания не решилась взяться за проект новичка, тем более ­— за такой непопулярный жанр, как мюзикл, да еще без известной литературной первоосновы и с оригинальной музыкой.

Однако прошло несколько лет, дебютная «Одержимость» Шазелла получила пять номинаций на «Оскар» (в том числе — за лучший фильм), и вот «Ла-Ла Ленд» ожил снова, а на борту оказались звезды первой величины. Эмма Стоун и Райан Гослинг сами летают на тросах, отбивают чечетку и исполняют все песни — им и не впервой. Стоун попала в проект после бродвейского триумфа в «Кабаре», а ее партнер уже давно играет со своей группой Dead Man’s Bones, выкраивая время в плотном актерском графике.

Коллективными усилиями этих прекрасных людей явилась на свет, вне всяких сомнений, самая удачная за последние годы попытка реанимировать мюзикл. С этим согласны не только критики по обе стороны океана. Взяв в августе «Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль в Венеции, в сентябре «Ла-Ла Ленд» отправился на фестиваль в Торонто, где завоевал уже главный приз (он же — приз зрительских симпатий), а это говорит о многом. Вдобавок ко всему, фильм уже в полтора раза окупил свой скромный производственный бюджет в $30 млн. И это не предел — мировой прокат продолжается.

Причины успеха, в общем, просты. Конечно, прекрасная музыка. Можно утверждать с уверенностью — хотя бы одна песня точно засядет у вас в голове. За хореографию не было бы стыдно и Фреду Астеру, а современная манера съемки заставляют забыть на время про солидный возраст жанра: по крайней 3–4 сложных с технической точки зрения номера сняты (или делают вид, что сняты) одним кадром без склеек.

Но на самом деле главное в другом. Шазелл снова, как было с его прорывным дебютом, снял предельно личную историю про страхи и иллюзии провинциала, приехавшего покорять Олимп. Почти все два часа экранного времени «Ла-Ла Ленд» кажется простым, хотя и очень симпатичным фильмом о том, что любовь — это хорошо, но мечта — важнее. И лишь в самом финале, буквально одной песней, он кардинально меняет все акценты. Мечты нужны, но единственное место, где они сбываются, — это, наверное, кино. Может, музыка. Но точно не Лос-Анджелес и не планета Земля.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Куда не приводят мечты

Куда не приводят мечтыРайан Гослинг и Эмма Стоун танцуют и поют в лучшем киномюзикле последних лет

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