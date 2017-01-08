Противник Марин Ле Пeн решил побороться за кресло президента Франции

Бывший банкир и основатель движения «Любить Францию» Оливье Рeжиc собрал 597 подписей из 500 необходимых для выдвижения своей кандидатуры
Фото: Olivier Régis/youtube.com
Бывший банкир и основатель движения «Любить Францию» Оливье Рeжиc официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента.
Об этом сам 52-летний политик сообщил на пресс-конференции, передает радиостанция France Info.
Он заявил, что собрал 597 подписей выборных лиц из 500 необходимых для попадания в официальный список кандидатов. Среди выразивших поддержку — французские мэры и прочие выборные чиновники.
До 2003 года Рeжиc работал в банке, а затем стал муниципальным советником в департаменте Вaль-д'Уaз. Является владельцем консалтинговой фирмы и частного лицея в Париже.
Он также является основателем движения «Любить Францию», призывающего бороться с фатализмом, популизмом и экстремизмом.
В качестве кандидата Рeжиc выступает за создание во Франции «на основе союза левых и правых правительства национального единства» для противостояния опасности, которую, на его взгляд, представляет партия «Национальный фронт», которую возглавляет другой кандидат на пост президента Франции — Марин Ле Пeн.
Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года. Согласно опросам общественного мнения, фаворитами президентской гонки являются правоцентрист Франсуа Фийoн и ультраправый кандидат Марин Ле Пeн.