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Противник Марин Ле Пeн решил побороться за кресло президента Франции

Бывший банкир и основатель движения «Любить Францию» Оливье Рeжиc собрал 597 подписей из 500 необходимых для выдвижения своей кандидатуры

Фото: Olivier Régis/youtube.com

Бывший банкир и основатель движения «Любить Францию» Оливье Рeжиc официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента.

Об этом сам 52-летний политик сообщил на пресс-конференции, передает радиостанция France Info.

Он заявил, что собрал 597 подписей выборных лиц из 500 необходимых для попадания в официальный список кандидатов. Среди выразивших поддержку — французские мэры и прочие выборные чиновники.

До 2003 года Рeжиc работал в банке, а затем стал муниципальным советником в департаменте Вaль-д'Уaз. Является владельцем консалтинговой фирмы и частного лицея в Париже.

Он также является основателем движения «Любить Францию», призывающего бороться с фатализмом, популизмом и экстремизмом. 

В качестве кандидата Рeжиc выступает за создание во Франции «на основе союза левых и правых правительства национального единства» для противостояния опасности, которую, на его взгляд, представляет партия «Национальный фронт», которую возглавляет другой кандидат на пост президента Франции — Марин Ле Пeн.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года. Согласно опросам общественного мнения, фаворитами президентской гонки являются правоцентрист Франсуа Фийoн и ультраправый кандидат Марин Ле Пeн.

Известия // воскресенье, 8 января 2017 года

Противник Марин Ле Пeн решил побороться за кресло президента Франции

Противник Марин Ле Пeн решил побороться за кресло президента ФранцииБывший банкир и основатель движения «Любить Францию» Оливье Рeжиc собрал 597 подписей из 500 необходимых для выдвижения своей кандидатуры

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