Противник Марин Ле Пeн решил побороться за кресло президента Франции

Бывший банкир и основатель движения «Любить Францию» Оливье Рeжиc официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента.



Об этом сам 52-летний политик сообщил на пресс-конференции, передает радиостанция France Info.



Он заявил, что собрал 597 подписей выборных лиц из 500 необходимых для попадания в официальный список кандидатов. Среди выразивших поддержку — французские мэры и прочие выборные чиновники.



До 2003 года Рeжиc работал в банке, а затем стал муниципальным советником в департаменте Вaль-д'Уaз. Является владельцем консалтинговой фирмы и частного лицея в Париже.



Он также является основателем движения «Любить Францию», призывающего бороться с фатализмом, популизмом и экстремизмом.



В качестве кандидата Рeжиc выступает за создание во Франции «на основе союза левых и правых правительства национального единства» для противостояния опасности, которую, на его взгляд, представляет партия «Национальный фронт», которую возглавляет другой кандидат на пост президента Франции — Марин Ле Пeн.



Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года. Согласно опросам общественного мнения, фаворитами президентской гонки являются правоцентрист Франсуа Фийoн и ультраправый кандидат Марин Ле Пeн.

