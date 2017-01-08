Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
8 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

США готовы сбивать ракеты КНДР, если те будут представлять угрозу

Глава Пентагона Эштон Картер назвал программы Северной Кореи опасными

США готовы сбивать ракеты КНДР, если те будут представлять угрозу как для самих Штатов, так и для их союзников.

Об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер.

«Их программы по созданию ядерного оружия и баллистических ракет являются серьезной угрозой для нас», — цитирует его ТАСС.

При этом он уточнил, что сбивать ракеты во время испытаний американские военные станут лишь в случае, если те направятся в сторону самих США или его союзников.

Читайте также: Трамп прокомментировал планы КНДР по испытанию баллистической ракеты

Известия // воскресенье, 8 января 2017 года

США готовы сбивать ракеты КНДР, если те будут представлять угрозу

Глава Пентагона Эштон Картер назвал программы Северной Кореи опасными

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Минеева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Олег Погудин

певец

Все мнения

Мнение

Карина Михайлова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Наталья Кувшинова

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Никас Сафронов

художник

Все мнения

Мнение

Михаил Хорс

психолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке