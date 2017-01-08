США готовы сбивать ракеты КНДР, если те будут представлять угрозу как для самих Штатов, так и для их союзников.

Об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер.

«Их программы по созданию ядерного оружия и баллистических ракет являются серьезной угрозой для нас», — цитирует его ТАСС.

При этом он уточнил, что сбивать ракеты во время испытаний американские военные станут лишь в случае, если те направятся в сторону самих США или его союзников.

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