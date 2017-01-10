«Металлургу» по силам удержать Кубок Гагарина»

В субботу молодежная сборная России по хоккею вернулась из Канады с бронзовыми медалями чемпионата мира. Вратарь нашей команды Илья Самсонов в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал о ценности этого достижения, отметил роль в своих успехах основного голкипера магнитогорского «Металлурга» Василия Кошечкина и оценил шансы «Магнитки» повторить прошлогодний успех в Кубке Гагарина.

— Победа над Швецией в матче за третье место позволила забыть о поражении от США?

— Проигрывать американцам всё равно было очень обидно, но эту бронзу я не считаю шагом назад. До сих пор не отошел от атмосферы этого турнира — мы взяли медали в Канаде, на родине хоккея, при заполненных аренах Монреаля и Торонто. Для меня лично это даже шаг вперед — прошлогоднее серебро в Хельсинки я завоевал в качестве запасного. В этот раз я весь турнир провел в основе, не считая одного матча.

— Вас уже не раз спрашивали про ситуацию с буллитами в полуфинале. Курьез с открытой калиткой на бортике и сиреной после третьих бросков повлиял на ваше дальнейшее состояние?

— Всё было нормально. Мы знали, что будет пять буллитов. Не знаю, откуда появилась информация, что нам надо будет пройти по три броска с американцами. Может быть, судьи немного запутались — судя по тому, что я слышу от людей, смотревших игру по телевизору. Но ничего, это тоже человеческий фактор. Я вообще в тот момент не видел, что показывали арбитры. Я даже не смотрел на них — готовился выходить на следующий буллит. Мне была больше интересна своя работа, поэтому тот момент никак не сбил меня с толку.

— Американцы заслужили победу?

— Это хорошая боевая команда, постоянно бросающая и очень хладнокровно действующая. Радует, что мы на равных с ними отыграли полуфинал. «Достали» матч в третьем периоде со счета 2:3, довели его до буллитов. А буллиты — это лотерея. Где-то больше повезло американцам, всё решили миллиметры. Ничего страшного, будем дальше работать, чтобы и их обыгрывать.

— Нашли для себя ответ на вопрос, почему Трой Терри трижды переиграл вас в буллитах?

— Мы с Валерием Николаевичем Брагиным много разговаривали на эту тему, думали над этим. Он тоже задавал вопрос, что случилось со мной в этих буллитах. Я не знаю, что сказать помимо того, что Терри — очень хороший буллитер. Он сделал всё просто шикарно. Хотя, может быть, где-то ему и повезло.

— Вы задрафтованы «Вашингтоном». Нет мыслей уехать в НХЛ и там взять у него реванш?

— Таких мыслей точно нет (смеется). Тем более в НХЛ нет послематчевых буллитов — только если в ходе игры будет такая возможность. Дай Бог, где-нибудь мы увидимся и тогда посмотрим, кто окажется сильнее. Главное, чтобы предоставился случай, но пока я об этом не думаю. И вообще рано говорить об НХЛ — у меня до 2018 года контракт с «Металлургом». Сейчас все мысли о том, чтобы удачно вкатиться в плей-офф и хорошо выступить в Кубке Гагарина.

— Тяжело было настраиваться на матч со Швецией?

— Все выходили биться друг за друга. Даже мыслей не было играть вполсилы или где-то недоработать. Вся команда выходила одним кулаком — Брагину даже не надо было искать никаких слов. Мы вышли биться за призовое место. Какие-никакие, но это медали. Тем более, проиграв предыдущий матч США, мы знали, что нельзя заканчивать турнир еще одним поражением — нужно любой ценой привезти домой бронзу.

— Год назад Россия с трудом прошла в четвертьфинале Данию. Сейчас — по крайней мере внешне — это удалось более спокойно. Подготовка в этот раз была особенной?

— Я не заметил, что на Данию у тренерского штаба был какой-то особый настрой. Еще после окончания группового турнира был разговор, что впереди плей-офф и ко всем соперникам надо относиться серьезно. Брагин сказал нам: «Давайте, ребята, надо уже включаться в турнир». Но ничего особенного не было.

— Почти весь сезон вы были основным голкипером магнитогорского «Металлурга», но после вашего отъезда в молодежку Василий Кошечкин снова закрепился в основе. Сколько времени вам понадобится, чтобы отвоевать место?

— Не знаю, как теперь это сделать, раз Кошечкин постоянно проводит матчи «на ноль». Вообще мы с Васей делаем одно дело — играем на команду и всё делаем ради нее. Где-то лучше получается у него, где-то у меня. У нас даже нет соперничества — мы дружим, общаемся и поддерживаем друг друга. Кошечкин мне как брат — он постоянно дает советы на тренировках, показывает мне, что надо делать. Вася одним из первых позвонил мне поздравить с бронзой. Я даже не хочу применять к нашей ситуации слово «отвоевывать», поскольку мы для «Магнитки» — единое целое и за место в воротах точно не воюем. А дальше уже вопрос к тренерскому штабу, кому он доверит место в конкретном матче. Тем более, мне жаловаться на недоверие в этом сезоне трудно — я до отъезда в расположение молодежной сборной России регулярно выходил на лед.

— «Магнитка» единолично лидирует на «Востоке» КХЛ. Как оцените ваши шансы второй год подряд выиграть Кубок Гагарина?

— По составу команда почти не изменилась — все ребята одни и те же. Лидеры остались, и уровень игры, на мой взгляд, сохранился. И отношения в команде не поменялись — по-прежнему обстановка как в семье. Ничего невозможного в том, чтобы удержать титул, я не вижу. Сейчас мы со всей серьезностью относимся к каждому сопернику, и я даже не заглядываю в турнирную таблицу.

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