Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
10 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

«Металлургу» по силам удержать Кубок Гагарина»

Вратарь молодежной сборной России и магнитогорского «Металлурга» Илья Самсонов — о бронзовых медалях чемпионата мира в Торонто и лидерстве своего клуба в Восточной конференции КХЛ

В субботу молодежная сборная России по хоккею вернулась из Канады с бронзовыми медалями чемпионата мира. Вратарь нашей команды Илья Самсонов в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал о ценности этого достижения, отметил роль в своих успехах основного голкипера магнитогорского «Металлурга» Василия Кошечкина и оценил шансы «Магнитки» повторить прошлогодний успех  в Кубке Гагарина.

— Победа над Швецией в матче за третье место позволила забыть о поражении от США?

— Проигрывать американцам всё равно было очень обидно, но эту бронзу я не считаю шагом назад. До сих пор не отошел от атмосферы этого турнира — мы взяли медали в Канаде, на родине хоккея, при заполненных аренах Монреаля и Торонто. Для меня лично это даже шаг вперед — прошлогоднее серебро в Хельсинки я завоевал в качестве запасного. В этот раз я весь турнир провел в основе, не считая одного матча.

— Вас уже не раз спрашивали про ситуацию с буллитами в полуфинале. Курьез с открытой калиткой на бортике и сиреной после третьих бросков повлиял на ваше дальнейшее состояние?

— Всё было нормально. Мы знали, что будет пять буллитов. Не знаю, откуда появилась информация, что нам надо будет пройти по три броска с американцами. Может быть, судьи немного запутались — судя по тому, что я слышу от людей, смотревших игру по телевизору. Но ничего, это тоже человеческий фактор. Я вообще в тот момент не видел, что показывали арбитры. Я даже не смотрел на них — готовился выходить на следующий буллит. Мне была больше интересна своя работа, поэтому тот момент никак не сбил меня с толку.

— Американцы заслужили победу?

— Это хорошая боевая команда, постоянно бросающая и очень хладнокровно действующая. Радует, что мы на равных с ними отыграли полуфинал. «Достали» матч в третьем периоде со счета 2:3, довели его до буллитов. А буллиты — это лотерея. Где-то больше повезло американцам, всё решили миллиметры. Ничего страшного, будем дальше работать, чтобы и их обыгрывать.

— Нашли для себя ответ на вопрос, почему Трой Терри трижды переиграл вас в буллитах?

— Мы с Валерием Николаевичем Брагиным много разговаривали на эту тему, думали над этим. Он тоже задавал вопрос, что случилось со мной в этих буллитах. Я не знаю, что сказать помимо того, что Терри — очень хороший буллитер. Он сделал всё просто шикарно. Хотя, может быть, где-то ему и повезло.

— Вы задрафтованы «Вашингтоном». Нет мыслей уехать в НХЛ и там взять у него реванш?

— Таких мыслей точно нет (смеется). Тем более в НХЛ нет послематчевых буллитов — только если в ходе игры будет такая возможность. Дай Бог, где-нибудь мы увидимся и тогда посмотрим, кто окажется сильнее. Главное, чтобы предоставился случай, но пока я об этом не думаю. И вообще рано говорить об НХЛ — у меня до 2018 года контракт с «Металлургом». Сейчас все мысли о том, чтобы удачно вкатиться в плей-офф и хорошо выступить в Кубке Гагарина.

— Тяжело было настраиваться на матч со Швецией?

— Все выходили биться друг за друга. Даже мыслей не было играть вполсилы или где-то недоработать. Вся команда выходила одним кулаком — Брагину даже не надо было искать никаких слов. Мы вышли биться за призовое место. Какие-никакие, но это медали. Тем более, проиграв предыдущий матч США, мы знали, что нельзя заканчивать турнир еще одним поражением — нужно любой ценой привезти домой бронзу.

— Год назад Россия с трудом прошла в четвертьфинале Данию. Сейчас — по крайней мере внешне — это удалось более спокойно. Подготовка в этот раз была особенной?

— Я не заметил, что на Данию у тренерского штаба был какой-то особый настрой. Еще после окончания группового турнира был разговор, что впереди плей-офф и ко всем соперникам надо относиться серьезно. Брагин сказал нам: «Давайте, ребята, надо уже включаться в турнир». Но ничего особенного не было.

— Почти весь сезон вы были основным голкипером магнитогорского «Металлурга», но после вашего отъезда в молодежку Василий Кошечкин снова закрепился в основе. Сколько времени вам понадобится, чтобы отвоевать место?

— Не знаю, как теперь это сделать, раз Кошечкин постоянно проводит матчи «на ноль». Вообще мы с Васей делаем одно дело — играем на команду и всё делаем ради нее. Где-то лучше получается у него, где-то у меня. У нас даже нет соперничества — мы дружим, общаемся и поддерживаем друг друга. Кошечкин мне как брат — он постоянно дает советы на тренировках, показывает мне, что надо делать. Вася одним из первых позвонил мне поздравить с бронзой. Я даже не хочу применять к нашей ситуации слово «отвоевывать», поскольку мы для «Магнитки» — единое целое и за место в воротах точно не воюем. А дальше уже вопрос к тренерскому штабу, кому он доверит место в конкретном матче. Тем более, мне жаловаться на недоверие в этом сезоне трудно — я до отъезда в расположение молодежной сборной России регулярно выходил на лед.

— «Магнитка» единолично лидирует на «Востоке» КХЛ. Как оцените ваши шансы второй год подряд выиграть Кубок Гагарина?

— По составу команда почти не изменилась — все ребята одни и те же. Лидеры остались, и уровень игры, на мой взгляд, сохранился. И отношения в команде не поменялись — по-прежнему обстановка как в семье. Ничего невозможного в том, чтобы удержать титул, я не вижу. Сейчас мы со всей серьезностью относимся к каждому сопернику, и я даже не заглядываю в турнирную таблицу.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Известия // вторник, 10 января 2017 года

«Металлургу» по силам удержать Кубок Гагарина»

«Металлургу» по силам удержать Кубок Гагарина» Вратарь молодежной сборной России и магнитогорского «Металлурга» Илья Самсонов — о бронзовых медалях чемпионата мира в Торонто и лидерстве своего клуба в Восточной конференции КХЛ

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Широков

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Орджоникидзе

дипломат

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке