Министр обороны США Эштон Картер призвал Вашингтон проявлять жесткость в отношениях с Москвой.

Об этом глава Пентагона заявил в интервью Эн-би-си.

«Нам нужна жесткая, но и сбалансированная политика противодействия России, при которой мы стараемся работать с ней, когда можем», — цитирует его ТАСС.

При этом он считает, что такой политики США придерживались и во время холодной войны с СССР.

Картер добавил, что Россия в последние годы стремится нанести ущерб интересам США при любой возможности.

А касаясь политики Москвы на Ближнем Востоке, он заметил, что не увидел вклада России в борьбу с ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ).

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