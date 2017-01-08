Картер: вклад РФ в борьбу с ИГ — «нулевой»

Глава Пентагона Эштон Картер утверждает, что Россия не сдержала своего слова
Глава минобороны США Эштон Картер считает, что вклад РФ в борьбу с ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) — «нулевой».
Об этом он заявил в интервью для NBC.
Более того, по его мнению, Россия не сдержала свое обещание бороться с ИГ и ничего не сделала для урегулирования в Сирии, сообщает «Федеральное агентство новостей».
И это несмотря на то, что ранее глава Госдепа США утверждал о весомом вкладе России в борьбу с ИГ.
Читайте также: Картер призвал Вашингтон проявлять жесткость в отношениях с Москвой