Картер: вклад РФ в борьбу с ИГ — «нулевой»

Глава минобороны США Эштон Картер считает, что вклад РФ в борьбу с ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) — «нулевой».

Об этом он заявил в интервью для NBC.

Более того, по его мнению, Россия не сдержала свое обещание бороться с ИГ и ничего не сделала для урегулирования в Сирии, сообщает «Федеральное агентство новостей».

И это несмотря на то, что ранее глава Госдепа США утверждал о весомом вкладе России в борьбу с ИГ.

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