На Дальнем Востоке идет сбор подписей за отмену системы "ЭРА-ГЛОНАСС"

Автомобилист из Петропавловска-Камчатского запустил онлайн-петицию за отмену обязательной установки системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на машинах, которые эксплуатируются в России.



Евгений Василенко полагает, что внедрение этой системы, в частности, приведет к повышении стоимости машин и отказ автобрендов от ввоза в Россию непопулярных моделей, сообщает РИА PrimaMedia.



Кроме того, по мнению Василенко, при ввозе транспортного средства в Россию, помимо расходов на таможенное оформление, необходимо будет найти сертифицированный центр для установки системы в транспортное средство. Это также повлечет за собой дополнительные расходы.

Сейчас под петицией, размещенной на сайте change.org, стоят подписи уже около 500 человек.

Напомним, что с нового года все эксплуатируемые на российской территории машины должны быть оборудованы системой экстренного реагирования при ДТП "ЭРА-ГЛОНАСС".