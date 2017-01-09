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На Дальнем Востоке идет сбор подписей за отмену системы "ЭРА-ГЛОНАСС"

Автомобилисты полагают, что введение системы будет иметь много негативных последствий

Автомобилист из Петропавловска-Камчатского запустил онлайн-петицию за отмену обязательной установки системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на машинах, которые эксплуатируются в России.

Евгений Василенко полагает, что внедрение этой системы, в частности,  приведет к повышении стоимости машин и отказ автобрендов от ввоза в Россию непопулярных моделей, сообщает РИА PrimaMedia.

Кроме того, по мнению Василенко, при ввозе транспортного средства в Россию, помимо расходов на таможенное оформление, необходимо будет найти сертифицированный центр для установки системы в транспортное средство. Это также повлечет за собой дополнительные расходы.

Сейчас под петицией, размещенной на сайте change.org, стоят подписи уже около 500 человек.

Напомним, что с нового года все эксплуатируемые на российской территории машины должны быть оборудованы системой экстренного реагирования при ДТП "ЭРА-ГЛОНАСС".

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

На Дальнем Востоке идет сбор подписей за отмену системы "ЭРА-ГЛОНАСС"

Автомобилисты полагают, что введение системы будет иметь много негативных последствий

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