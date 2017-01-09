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Украина сообщила об исчезновении трех силовиков в Донбассе

С пропавшими военнослужащими нет связи

Украина сообщила об исчезновении трех силовиков в Донбассе.

Об этом заявили в пресс-центре ВСУ.

«8 января 2017 года три военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи вблизи линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения», — говорится на официальной странице Facebook силовиков.

Обстоятельства пропажи устанавливаются, сообщает «Федеральная служба новостей».

Напомним, что в 2014 году, после свержения президента Украины Виктора Януковича, в Донбассе объявили независимость две самопровозглашенные республики – ЛНР и ДНР, против которых началась операция ВСУ.

На данный момент в регионе хрупкое перемирие.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Украина сообщила об исчезновении трех силовиков в Донбассе

С пропавшими военнослужащими нет связи

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