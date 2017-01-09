Хабаровск устанавливает новый рекорд в честь символа 2017 года

Огромный светящийся петух образовался на льду реки Уссури. Его выложили из автомобилей участники масштабного флешмоба в честь символа нового года. Для зрелищности была использована дополнительная подсветка.

Как сообщает ИА EAOMedia, по замыслам, около фигуры петуха должны были появиться цифры 2017. Однако на это не хватило машин. В итоге решено было выложить цифры 27. Это код Хабаровского края.

Инсталляцию организовали авторы первой в Хабаровском крае автоелки. На городской арене из сотни машин был выстроен новогодний символ.



Однако рекордсменами все же признали жителей Санкт-Петербурга, которые изобразили елку из 400 авто.