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Хабаровск устанавливает новый рекорд в честь символа 2017 года

На льду Уссури выстроили из автомобилей голову гигантского петуха

Огромный светящийся петух образовался на льду реки Уссури. Его выложили из автомобилей участники масштабного флешмоба в честь символа нового года. Для зрелищности была использована дополнительная подсветка.

Как сообщает ИА EAOMedia, по замыслам, около фигуры петуха должны были появиться цифры 2017. Однако на это не хватило машин. В итоге решено было выложить цифры 27. Это код Хабаровского края.

Инсталляцию организовали авторы первой в Хабаровском крае автоелки. На городской арене из сотни машин был выстроен новогодний символ.

Однако рекордсменами все же признали жителей Санкт-Петербурга, которые изобразили елку из 400 авто.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Хабаровск устанавливает новый рекорд в честь символа 2017 года

На льду Уссури выстроили из автомобилей голову гигантского петуха

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