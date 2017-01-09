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Армия Сирии возобновила наступление на террористов под Дамаском

Речь идет о группировке «Джебхат ан-Нусра», контролирующей район долины Вади-Барада к западу от города

Правительственная армия Сирии продолжила боевые действия против террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещенной в РФ), которые контролируют район долины Вади-Барада к западу от Дамаска. 7 января было установлено перемирие, однако террористы сорвали его.

Войска, штурмующие Вади-Барада, намерены добиться восстановления нормального режима водоснабжения столицы Сирии. Напомним, в конце декабря террористы отравили взорванный магистральный водопровод дизельным топливом. Таким образом население сирийской столицы оказалось лишено большей части ресурса питьевой воды.

Сейчас войска сирийской армии наступают на небольшой город Кфар-Зейт, передает «Федеральное агентство новостей».

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Армия Сирии возобновила наступление на террористов под Дамаском

Речь идет о группировке «Джебхат ан-Нусра», контролирующей район долины Вади-Барада к западу от города

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