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КНР успешно испытала самолет с электродвигателем на водородном топливе

Судно сумело подняться на высоту 320 м и показать стабильную работу

Китай стал третьей страной после США и ФРГ, где прошли успешные испытания самолета с электродвигателем, работающим на водородных топливных элементах. 

Как пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на местные СМИ, первый полет машины состоялся на северо-востоке КНР в городе Шэньян (провинция Ляонин).

Самолет, разработанный на базе электрического двухместного самолета RX1E, поднялся на высоту 320 м над землей.

Он оснащен водородным топливным элементом, который вырабатывает мощность 20 кВт, за счет чего осуществляется питание бортовых систем, электромотора, а также ведется подзарядка аккумуляторов.

Как отмечается, судно продемонстрировало стабильную работу всех систем даже при температуре минус 26 градусах. При этом, специалисты не зафиксировали никаких вредных выбросов в атмосферу.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

КНР успешно испытала самолет с электродвигателем на водородном топливе

Судно сумело подняться на высоту 320 м и показать стабильную работу

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