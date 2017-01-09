КНР успешно испытала самолет с электродвигателем на водородном топливе

Китай стал третьей страной после США и ФРГ, где прошли успешные испытания самолета с электродвигателем, работающим на водородных топливных элементах.



Как пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на местные СМИ, первый полет машины состоялся на северо-востоке КНР в городе Шэньян (провинция Ляонин).



Самолет, разработанный на базе электрического двухместного самолета RX1E, поднялся на высоту 320 м над землей.



Он оснащен водородным топливным элементом, который вырабатывает мощность 20 кВт, за счет чего осуществляется питание бортовых систем, электромотора, а также ведется подзарядка аккумуляторов.



Как отмечается, судно продемонстрировало стабильную работу всех систем даже при температуре минус 26 градусах. При этом, специалисты не зафиксировали никаких вредных выбросов в атмосферу.

