Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
9 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Боевики атаковали блокпост полиции в Египте, есть убитые и раненые

Нападение произошло на севере Синайского полуострова

Сегодня утром в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте совершено вооруженное нападение на блокпост полиции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал «Аль-Масри аль-Яум», боевики из гранатометов расстреляли сотрудников правоохранительных органов на КПП при въезде в город.

Известно, что в результате атаки погибли шесть полицейских, еще десять ранены.

Также, по информации местных СМИ, в районе инцидента некоторое время назад произошел сильный взрыв, повлекший за собой пожар. По некоторым данным, боевики начинили взрывчаткой автомобиль.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Боевики атаковали блокпост полиции в Египте, есть убитые и раненые

Нападение произошло на севере Синайского полуострова

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Широков

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Орджоникидзе

дипломат

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке