Боевики атаковали блокпост полиции в Египте, есть убитые и раненые

Сегодня утром в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте совершено вооруженное нападение на блокпост полиции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал «Аль-Масри аль-Яум», боевики из гранатометов расстреляли сотрудников правоохранительных органов на КПП при въезде в город.

Известно, что в результате атаки погибли шесть полицейских, еще десять ранены.

Также, по информации местных СМИ, в районе инцидента некоторое время назад произошел сильный взрыв, повлекший за собой пожар. По некоторым данным, боевики начинили взрывчаткой автомобиль.