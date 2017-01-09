На Сахалине открылся альпинистский сезон

Ледолазный сезон открыт в Сахалинской области. Альпинисты начали активные тренировки на местных водопадах. В этом сезоне они замерзли раньше обычного, сообщает ИА SakhalinMedia.

Как говорят любители этого вида спорта, теперь у них больше времени для подготовки к традиционному ледовому фестивалю. Он обычно проводится в марте в бухте Тихой Макаровского района.

Как отмечает агентство, ледолазание как элемент альпинизма в скором времени станет самостоятельным видом спорта. Он должен войти в программу Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее.

В данный момент в Сахалинской области насчитывается более 200 водопадов. В среднем их высота превышает 10 м.