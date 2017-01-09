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Понедельник,
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Асад готов обсуждать идею о референдуме на переговорах в Астане

Сирийский лидер подчеркнул, что Дамаск может обсудить все вопросы без ограничений

Сирийский президент Башар Асад заявил о готовности к переговорам в Астане по урегулированию конфликта в Республике.

«Конечно, мы готовы, и мы объявили, что наша делегация для этой конференции готова ехать… когда будет установлено время конференции», — сказал Асад, отметив, что официальный Дамаск готов вести переговоры по всем вопросам без ограничений.

Он также допустил возможность обсуждения на встрече в Астане вопроса о референдуме по конституции страны.

«Моя позиция [в качестве президента] связана с конституцией. Поэтому, если они захотят обсудить этот вопрос, они должны будут обсудить конституцию, конституция не принадлежит правительству, или президенту, или оппозиции», — цитирует Асада агентство SANA. 

Лидер САР подчеркнул, что конституция должна принадлежать сирийскому народу, поэтому для нее нужен референдум.

29 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей о режиме тишины в Сирии и готовности правительства республики и вооруженной оппозиции начать мирные переговоры.

4 января Чавушоглу объявил, что дискуссии начнутся в казахстанской Астане 23 января. В то же время он предупредил, что переговоры могут сорваться, если в Сирии продолжатся нарушения режима прекращения огня.

Позже коалиция из 12 группировок во главе с Сирийской свободной армией (ССА) выпустила заявление о том, что все переговоры замораживаются.

Причиной, побудившей оппозицию блокировать процесс переговоров, стали нарушения режима перемирия со стороны правительственных войск в районе Дамаска, в провинциях Хама и Дераа. 

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Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Асад готов обсуждать идею о референдуме на переговорах в Астане

Сирийский лидер подчеркнул, что Дамаск может обсудить все вопросы без ограничений

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