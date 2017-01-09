Вербовщик ИГ осужден в Узбекистане на 8 лет

В Узбекистане осужден гражданин страны за вербовку в ряды «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) и распространение экстремистских идей.

Самаркандский областной суд назначил обвиняемому наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Было установлено, что мужчина вербовал в запрещенную террористическую организацию через социальные сети. В 2016 году он намеревался уехать в Сирию, чтобы там присоединиться к террористам. Он убеждал поехать с ним еще троих местных жителей, передает «Федеральное агентство новостей».

Согласно данным суда, мужчина оказался под влиянием членов запрещенной религиозно-экстремистской организации «Джихадизм» в РФ, где работал до июня 2014 года. После он начал вербовать людей в Узбекистане.