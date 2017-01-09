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Премьер Швеции выступил за налаживание отношений с Москвой

Стефан Левен заявил, что Стокгольму необходимы конструктивные контакты с восточным соседом

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что Стокгольм намерен снизить напряженность в регионе Балтийского моря и для этого планирует укреплять сотрудничество не только с региональными и европейскими организациями, но и с Москвой.

Об этом он сказал на ежегодной конференции «Народ и оборона», где представлял национальную стратегию правительства, передает «Федеральное агентство новостей».

«Не отказываясь от наших точек зрения на важные вопросы, мы стремимся к разрядке в отношении своего восточного соседа», — сказал Левен, отметив, что Швеции необходимы конструктивные контакты, которые отличаются надежностью.

Он также отметил, что шведские власти выступают за расширение контактов между народами двух стран.

По мнению Стефана Левена, в последние годы ухудшилась ситуация в области мировой и региональной безопасности, выросла угроза информационной безопасности и кибератак. В то же время чиновник считает маловероятным военное нападение на Швецию.

Конференция «Народ и оборона» проходит в Швеции ежегодно. Это мероприятие собирает политиков, ученых, представителей военного сообщества и общественности для обсуждения вопросов обороны и безопасности.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Премьер Швеции выступил за налаживание отношений с Москвой

Стефан Левен заявил, что Стокгольму необходимы конструктивные контакты с восточным соседом

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