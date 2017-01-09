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Более 400 млн рублей направят в социальную сферу в Орловской области

Эти средства предусмотрены на строительство и реконструкцию социально значимых объектов

Власти направят 402,5 млн рублей на развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области в 2017 году. Межведомственную инвестиционную программу по развитию отраслей утвердил губернатор Орловской области Вадим Потомский.

На реализацию программы предусмотрено 22,8 млн рублей из федерального бюджета, 355,1 млн рублей — из областного бюджета, 24,6 млн рублей выделено из муниципальных бюджетов.

В частности, на развитие газоснабжения в сельской местности (строительство 26,8 км газовых сетей) направят 4,4 млн рублей. Объем средств на строительство 45,1 км водопроводных сетей в сельской местности составит 50,1 млн рублей.

Кроме того, в текущем году предполагается провести строительство фельдшерско-акушерских пунктов. На эти цели выделено 6 млн рублей, а на развитие их сети затратят 7,1 млн рублей. На строительство котельной Кромской центральной районной больницы выделено 23,9 млн рублей.

Также средства в размере 139,7 млн рублей выделили на строительство многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы.

В целом, капитальный ремонт бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области обойдется в 30,5 млн рублей, отмечает InfoOrel.ru.

В рамках программы предусмотрено провести капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса Областного центра социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Березка» в Свердловском районе. Средства также выделили на реконструкцию здания СДЮСШОР № 3 и Центрального стадиона имени Ленина в Орле.

Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности потребует расходов в объеме 6,9 млн рублей.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Более 400 млн рублей направят в социальную сферу в Орловской области

Эти средства предусмотрены на строительство и реконструкцию социально значимых объектов

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