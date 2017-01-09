Зять Трампа покинет пост главы семейного бизнеса

Джаред Кушнер станет одним из ключевых советников избранного президента США
Зять избранного президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, который станет одним из ключевых советников будущего главы государства, покинет пост главы риелторской компании. Об этом сообщил адвокат Кушнера.
Если он войдет в состав президентской администрации, то он также избавится от существенной части своих активов и перестанет заниматься вопросами, имеющими непосредственное отношение к остающимся у него имущественным интересам, добавил Джейми Горлик.