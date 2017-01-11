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Дима Билан: «Мне нравится мой сегодняшний статус — «свободен»

Популярный певец — о личной и творческой независимости, «несгораемых» артистах и молодых исполнителях

Фото: пресс-служба Димы Билана/Юлия Пыжова

В декабре Дима Билан отметил 35-летие, а 9 января в свет вышел его клип на песню «Монстры в твоей голове». С вопроса о новом видео обозреватель «Известий» Наталья Васильева и начала беседу с певцом.

— Новый год стартовал для вас с премьеры — нового клипа. Насколько это важное событие, учитывая ваш послужной список?

— Важна любая работа, на которую тратятся силы, время, ресурсы и режиссерские задумки. А идея клипа «Монстры в твоей голове» говорящая: в нем рассказано о человеке, который кладет свою жизнь на алтарь творчества. В его голове есть собственные монстры, с которыми приходится бороться. В основе либретто этой музыкальной истории — то, как герой выбирает себя, свою публику и поклонников. Это самое главное.

Фото: пресс-служба Димы Билана

— Вы однажды сказали, что актеры живут более напряженной внутренней жизнью, чем эстрадные исполнители. Вы попробовали себя в актерстве. Как себя ощущаете?

— Мой вектор, конечно, поменялся. Но я не могу сказать, что в шоу-бизнесе жизнь отличается какой-то легкостью. Это не так. В обеих сферах стопроцентное значение имеет лишь то, выкладываешься ли ты по максимуму, насколько профессионально и качественно выполняешь стоящие перед тобой задачи.

И не имеет значения — музыкальная это история или какой-то видеоматериал. Всё это про творчество, про внутреннее исследование человека и его души. Обе эти сферы — не тупое зарабатывание денег, хотя связь между деньгами и творчеством всё же существует.

— Ваш драйв по-прежнему выплескивается на сцене, а за ее пределами, цитирую ваши слова, вы «уставшее существо». Обычные человеческие радости остаются за бортом?

— Нет, у меня все-таки получается чередовать. Конечно, в какие-то годы случаются перекосы: берешь много проектов, в результате чего совершенно выпадаешь из обычной жизни. Одна съемка наслаивается на другую, из одного города вылетаешь в другой... Но и эти процессы можно контролировать.

Стараюсь так всё спланировать, чтобы в 2017 году больше жить, больше дышать, больше вдохновляться и заниматься своим творчеством. Именно своим, потому что было потрачено много сил и времени на работу с другими исполнителями. 2016-й был достаточно насыщенным, я много чего сделал и для себя, но в следующем году у меня будет намного больше творческих проектов.

— Круглая дата для многих людей — повод подвести итоги. Вы этим занимаетесь?

— Я бы, может, с удовольствием этим занялся, но невозможно вот так взять и подвести черту. У меня всё только начинается и складывается отлично. Я что-то делаю — какие-то движения на пути к себе. Могу сказать совершенно точно, что сейчас наслаждаюсь и буду наслаждаться абсолютной независимостью. Как в творческих, так и в личных отношениях. Мне нравится мой сегодняшний статус — «свободен».

Фото: пресс-служба Димы Билана/Максим Манджи

— Вы заслуженный артист Кабардино-Балкарии. Насколько важно для вас получить звание заслуженного артиста России?

— Звания заслуженного и народного артиста в России — это такая замечательная поколенческая традиция еще со времен Советского Союза. Звание тогда предполагало большое количество различных преференций, да и сегодня, если уж говорить откровенно, оно статусно и важно для артиста.

В России получить его очень сложно. У нас это нечто большее, чем просто награда, потому что артист в России — больше, чем артист. Это не только исполнитель музыки, но и продюсер, креативщик, автор идеи, а зачастую еще и композитор, и режиссер в одном лице.

Но если говорить о каких-то поблажках, которые приобретаешь вместе со званием, могу сказать, что жизнь от этого абсолютно не меняется. Как ты рассчитывал на собственный креатив, силы и возможности реализовывать свои идеи, так на них и рассчитываешь.

— В ноябре в «Крокусе» отгремели два ваших юбилейных концерта. Почему выбрали эту площадку, а не замахнулись на претенциозный «Олимпийский»?

— Оба моих концерта были сразу же выкуплены промоутерами, и реализацией билетов и прочими организационными вещами занималась их компания. Для меня как артиста приятно, что сразу два моих шоу «взяли», поэтому я уже не думал о каких-то деталях вроде площадки. Теперь хочу и в наступившем году что-то сделать, есть интересные идеи. Но пока не буду об этом — идеи еще носятся в воздухе.

Фото: пресс-служба Димы Билана/Юлия Пыжова

— В шоу «Голос» вы уже который год оцениваете профессионализм исполнителей. Как считаете, наш шоу-бизнес открыт для новых имен? 

— Ничего ни для кого не закрыто. Сейчас как раз время, располагающее к тому, чтобы выстреливать и быть независимым. Могу сказать, что среди жанровой музыки и самих артистов наблюдается некая раздробленность — все разбежались по «кружкам по интересам». В связи с этим не вижу особых препятствий в нахождении своей ниши и для артистов «Голоса».

Вопрос не в «закрыто-открыто», а в креативе, в подаче, в том, как выделиться. Сейчас нет какой-то «могучей кучки» несгораемых артистов, которым не нужно думать о завтрашнем дне. Сегодня конечная цель — сам процесс. Только он может приносить какие-то дивиденды.

— Вы многое можете себе позволить. Остались еще нереализованные мечты?

— Да! Желаний настолько много, что говорить о них можно очень долго. Могу сказать, что очень много чего себе придумываю, а потом делаю всё, чтобы это желание реализовалось.

Справка «Известий»

Певец и киноактер Дима Билан с 2000 по 2003 годы учился в ГМУ имени Гнесиных, затем в ГИТИСе. В 2006 году представлял Россию на конкурсе «Евровидение», где занял второе место. В 2008-м вновь поехал на «Евровидение» и победил. В 2016-м дебютировал в главной роли полнометражного художественного фильма «Герой».

Известия // среда, 11 января 2017 года

Дима Билан: «Мне нравится мой сегодняшний статус — «свободен»

Дима Билан: «Мне нравится мой сегодняшний статус — «свободен»Популярный певец — о личной и творческой независимости, «несгораемых» артистах и молодых исполнителях

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